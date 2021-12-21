РИАМО - 21 дек. С приходом морозной погоды температуру в столичной системе отопления подняли до максимального значения в 130 градусов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов», - сказал Бирюков.

Он пояснил, что работу системы теплоснабжения настраивают в соответствии с температурой на улице, которую сообщают синоптики.

«Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», - добавил заммэра.

При этом корректировки в функционировании централизованной системы отопления проводятся поэтапно.

«Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков», - заключил Бирюков.

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Во вторник в столице ожидается до минус 20 градусов.