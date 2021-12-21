РИАМО - 21 дек. Сильные холода могут быть особенно опасны для людей, которые страдают хроническими заболеваниями дыхательной системы, сообщает РИА Новости.

Как отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников, у таких пациентов могут усилиться симптомы имеющихся недугов.

«Сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний», – сказал Тяжельников.

В то же время затруднения с дыханием на морозе могут возникнуть даже у здоровых людей, у них возможны спазмы. Чтобы не допустить этого, необходимо закрывать лицо шарфом и ограничивать время пребывания на холодном воздухе.

Ранее в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Во вторник в столице ожидается минус 18-20 градусов.