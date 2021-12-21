РИАМО - 21 дек. На станции Зеленоград (Крюково) будущего МЦД-3 начали строить пассажирский терминал. В рамках работ по реконструкции станции уже почти достроили новую платформу и продолжают укладку новых путей, сообщил РИАМО заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, на станции начали строительство надземного крытого моста, проводятся работы по удлинению и реконструкции существующего тоннеля.

Сейчас на станции Зеленоград уже есть удобная пересадка на десятки автобусных маршрутов. В сутки станция принимает до 20 тыс. человек, а когда станет конечной МЦД-3, пассажиров будет еще больше.

«В перспективе на станции Зеленоград будут останавливаться и поезда ВСМ Москва – Санкт-Петербург. На месте устаревшей остановки мы создаем мультихаб междугороднего уровня. Как поручил мэр Москвы (Сергей Собянин – ред.), в 2022 году мы сохраним темпы развития ж/д инфраструктуры», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что каждый новый диаметр - это не только новые транспортные возможности для пассажиров, но и импульс к развитию прилегающих территорий, в том числе росту жилой и коммерческой застройки, что ждет и город Зеленоград после запуска МЦД-3.

Станция Зеленоград МЦД-3 после запуска диаметра станет крупнейшим транспортным хабом в центре одноименного административного округа Москвы. Он является главной точкой городского притяжения. Вокруг ТПУ торговые и культурные центры, МФЦ и спортивные объекты. Вместо старых платформ – новые 3 с навесами на всю длину, а вместо старого узкого подземного моста — современный надземный. В состав ТПУ интегрируют и парковочные пространства, остановки наземного транспорта.