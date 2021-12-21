РИАМО - 21 дек. В ближайшее время на Автозаводской улице в столице начнется строительство музея искусств, который станет частью культурно-досугового пространства на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Частный застройщик уже получил все необходимые документы для начала работы. Общая площадь пятиэтажного здания музея с одним подземным этажом составит 12,1 тыс. кв. м», — отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В состав музея войдут выставочные залы, магазины, конференц-зал, интерактивная зона, ресторан, кафе и открытая терраса на 5 этаже. Помимо этого, будет предусмотрен подземный паркинг.

Около 120 бывших промзон в Москве получат новую жизнь благодаря реорганизации. На территории промзоны «ЗИЛ» будет построено 6 млн кв. м различной недвижимости, завершить строительство намерены в 2024 году.