РИАМО - 21 дек. Вечером во вторник в столице ожидаются 9-балльные пробки. Утром загруженность дорог составляет 4 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящее время затруднено движение в центр города на Рязанском проспекте, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов. Без проблем автомобилисты едут по проспекту Маршала Жукова, Ленинградскому проспекту и Рублевскому шоссе.

В преддверии Нового года в Москве традиционно образовываются пробки из-за наплыва автомобилистов.