РИАМО - 21 дек. Украшения для новогодней елки можно купить в шатрах, расположенных на фестивале «Путешествие в Рождество». Так, на Тверской площади посетители фестиваля смогут купить авторские стеклянные елочные шары. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Жителей и гостей столицы в шатрах удивят клинские елочные игрушки, как из детства. В ассортименте стеклянные шары и колокольчики, а также игрушки из дерева и ваты.

Также в торговых шатрах можно купить игрушечный символ наступающего нового года. Это можно сделать на площадке, расположенной на пересечении улиц Юровской и Соколово-Мещерской и на Митинской улице.

На Тверской площади посетители фестиваля смогут купить авторские стеклянные елочные шары. Все они наполнены оригинальными композициями из сухоцветов, собранных в разных странах.

Любителям узбекских орнаментов и стеклянных синичек стоит посетить шатры на площади Славы и на Профсоюзной улице. В торговой точке, расположенной в бульварной зоне 16 микрорайона Зеленограда, также можно купить стеклянные игрушки ручной работы.

Не только игрушки, но и сладкие подарки можно купить на Вешняковской улице и на улице Адмирала Руднева. Кроме того, в сквере у Гольяновского пруда или на Городецкой улице можно купить композиции для украшения дома.