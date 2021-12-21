РИАМО - 21 дек. Служебный автомобиль, в котором ехал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, попал в массовую аварию на трассе Кемерово — Новокузнецк, сообщает Федеральное агентство новостей.

Цивилев ехал на встречу с семьями погибших при взрыве на шахте «Листвяжная».

Участниками ДТП стали 2 грузовых автомобиля, 2 легковых и микроавтобус Mercedes.

По данным некоторых СМИ, губернатор Кузбасса в результате происшествия не пострадал.

Взрыв метано-воздушной смеси произошел на шахте «Листвяжная» 25 ноября, он унес жизни 51 человека, из которых 5 были горноспасателями. Правительство Кузбасса распорядилось выплатить семьям погибших по 1 млн рублей.

19 декабря в шахте имени Рубана в Кемеровской области произошел пожар в забое по добыче угля. Были эвакуированы 128 человек.