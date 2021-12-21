РИАМО - 21 дек. Во вторник в Москве и Московской области ожидается гололедица, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров могут опуститься до минус 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве составит минус 18-20 градусов, в Подмосковье - минус 17-22 градуса. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Как отметили синоптики, в Московском регионе ожидается повышение атмосферного давления и резкое усиление морозов, что станет стрессом для метеозависимых людей.​