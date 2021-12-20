РИАМО - 20 дек. Стали известны имена 78 победителей от Центрального федерального округа в региональных финалах треков конкурса «Лидеры России». В их числе 9 жителей Подмосковья: 6 победителей в треке «Бизнес и промышленность» и 3 победителя в треке «Государственное управление», сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

16-19 декабря в Москве прошли региональные финалы конкурса «Лидеры России» по трекам «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» для представителей Центрального федерального округа. Всего в них приняли участие 511 финалистов, в числе которых 258 участников трека «Бизнес и промышленность» и 253 участника трека «Государственное управление».

«Центральный федеральный округ – самый многочисленный по количеству конкурсантов, конкурс здесь высочайший – больше 54 человек на место в финале трека «Бизнес и промышленность» и 37 человек на место в финале трека «Государственное управление». Решающей становится каждая сотая балла, полученная участниками за проявленные компетенции», — сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Московскую область в суперфинале конкурса представят 9 участников. Победителями трека «Бизнес и промышленность» стали супруги из Красногорска – Илья и Елена Комаровы. Кроме того, победителями в этом треке стали Борис Векслер из Долгопрудного, Матвей Зык из Красногорска, Яков Попов из Красногорска, Станислав Фокин из Мартемьянова.

Ольга Головихина из города Пушкино – победительница трека «Государственное управление». Уже более 10 лет Ольга успешно строит карьеру в атомной отрасли. В этом треке также победили Юлия Дарьина из Мытищ и Дмитрий Хомченко из Раменского.

Финалы в Центральном федеральном округе стали заключительными в череде финалов треков четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Все победители финалов треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» в Центральном федеральном округе выходят в суперфинал, который пройдет в 2022 году. Суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей.