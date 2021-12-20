РИАМО - 20 дек. Спасатели «Дмитровспаса» и «Мособлпожспаса» провели учения на водных объектах Дмитрова. На канале им. Москвы специалисты отработали способы спасения человека из полыньи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Дмитровском округе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева усилены меры безопасности на водных объектах. Одна из мер по предупреждению несчастных случаев – учения с привлечением сил и средств, обеспечивающих спасение и оказание помощи в случае происшествий на льду.
В мероприятии были задействованы Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России, спасатели «Дмитровспаса» и «Мособлпожспаса», сотрудники Федеральной противопожарной службы. Учения позволяют отработать взаимодействие между разными службами для оперативного реагирования.
На минувшей неделе в Дмитрове состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где поднимались вопросы обеспечения безопасности на водных объектах и в общественных местах во время грядущих праздничных мероприятий. Сотрудники надзорных органов вместе с начальником отдела гражданской защиты и территориальной безопасности администрации Дмитровского городского округа Валерием Лозовским провели осмотр водных объектов.
Особое внимание комиссия уделила двум понтонным переправам через канал им. Москвы - жители села Орево и Ударной улицы в Дмитрове используют их для перехода с одного берега на другой. На объектах организовано ежедневное дежурство служб спасения и имеются необходимые средства для обеспечения безопасности людей.
«Силами территориальных управлений, полиции выявляются места стихийных переходов через водные объекты. В таких местах обязательно устанавливаются аншлаги, предупреждающие об опасности перехода водной артерии по льду, делаются надолбы, ставятся шлагбаумы», - сказал заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Владимир Широков.
Он уточнил, что профессионализм сотрудников всех привлекаемых служб не вызывает сомнений. Однако необходимо помнить, что выход на тонкий лед опасен.
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