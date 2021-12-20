РИАМО - 20 дек. В рамках новогодней акции МособлЕИРЦ «Включайся в онлайн» можно выиграть 10 тысяч рублей и получить гарантированные подарки при оплате коммунальных счетов, сообщается на сайте МособлЕИРЦ.

До 30 декабря каждый клиент МособлЕИРЦ может стать участником и победителем акции. Для этого необходимо быть зарегистрированным в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн»; оплатить коммунальные счета и задолженности (при наличии) через личный кабинет «МосОблЕИРЦ Онлайн»; совершить покупку на сумму от 300 рублей в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» (раздел «Товары и услуги для Вашего дома»).

Всем участникам акции гарантированы призы - скидки в интернет-магазинах и сервисах Ozon, TutorOnline, IVI, MyBook. Купоны на скидки будут направлены на адрес электронной почты, указанный при регистрации в личном кабинете.

Десять главных призов по 10 тысяч рублей каждый будут разыграны с помощью интернет-генератора случайных чисел по номерам лицевых счетов. Победители станут известны 1 февраля. Призовые деньги зачислятся на лицевые счета для оплаты коммунальных услуг.

Вместе с призами акции «Включайся в онлайн вместе с Умной платежкой» пользователей личного кабинета и мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» ждут праздничные скидки от программы «Коммунальный бонус» и кешбэк для держателей карты «Мир».

Зайти в личный кабинет можно с главной страницы сайта МособлЕИРЦ, или скачав мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» в App Store или Play Market.

Полную информацию об акции «Включайся в онлайн вместе с Умной платежкой» можно узнать на сайте МособлЕИРЦ.