РИАМО - 20 дек. В Музейно-выставочном центре городского округа Серпухов состоится мастер-класс «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПИСАНКА» (восковая роспись куриных яиц, выполненная с помощью старинной технологии), сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие состоится 25 декабря в 11:00. На мастер-классе можно будет узнать о способах окраски яиц, о старинных традициях и обо всех тонкостях работы. Мастер - Татьяна Федорова. Продолжительность 1 час. Мастер-класс предназначен для взрослых и детей от 10 лет.

Запись на мастер-класс обязательна. О стоимости можно узнать по телефону: +7 (4967) 39-69-85.