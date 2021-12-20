РИАМО - 20 дек. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве и Смоленской области участников преступной группы, которая подозревается в краже денег пенсионеров, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками Московского уголовного розыска, коллегами из Архангельской и Вологодской областей задержали участников группы, подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники сообщали пожилым гражданам о якобы проводимой денежной реформе. Аферисты убеждали пенсионеров, что тем необходимо передать имеющиеся у них банкноты для замены, затем к ним приезжали курьеры и забирали деньги.

Также мошенники рассказывали о якобы положенных им компенсациях за санаторно-курортное лечение. Пенсионерам говорили, что для получения средств необходимо сначала внести определенный взнос. Денежные средства мошенники похищали.

Также участники преступной группы, представляясь сотрудниками соцслужб, заходили в квартиры пожилых граждан. Пока один из мошенников отвлекал хозяина, другой похищал из дома деньги.

Как отметила Волк, каждый из сообщников выполнял конкретную роль. Новых участников преступной группы обучали способам конспирации и действиям в разных ситуациях.

Следователи Москвы, Санкт-Петербурга, Северодвинска и Вологды возбудили уголовные дела. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в Москве и в Смоленской области.

Во время обысков были найдены денежные средства, банковские карты и другие предметы, которые могут быть использованы как доказательства. Предполагается, что задержанные причастны к совершению десятков противоправных деяний, ущерб от их мошенничества составляет несколько млн рублей.

Кроме того, одна из участниц преступной группировки подозревается в краже денег со счетов клиентов банка. Она обманным путем оформляла кредиты, используя паспорта третьих лиц, и обналичивала средства.

Подозреваемые сейчас заключены под стражу.