РИАМО - 20 дек. Салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки – только 12, салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц могут храниться после заправки только 6 часов, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

Одним из главных блюд на новогоднем столе обычно бывает салат. Однако следует помнить, что любой салат – благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Поэтому неправильно хранящийся салат может стать причиной тяжелого пищевого отравления.

В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта. К тому же салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов.

Сроки годности салатов регламентированы: салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки – только 12. Салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей – 18 часов (после заправки – 12). Салаты и винегреты из вареных овощей – тоже 18 часов (после заправки – 12). Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки – только 6 часов. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки - 12 часов. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей – 36 часов.

Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Не следует оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник.