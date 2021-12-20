РИАМО - 20 дек. Проект по созданию детского музыкального театра «Мелихово» стартует 22 декабря в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Почти 15 лет в «Мелихове» работает «Чеховская студия» – единственный в России профессиональный репертуарный театр, постоянно существующий в музее. Своими камерными и пленэрными постановками он известен далеко за пределами России.

Еще работает детская театральная студия «Мелихово», ученики которой изучают актерское мастерство, сценическую речь, сценическое движение, танец и вокал.

Теперь в музее появится детский музыкальный театр «Мелихово», куда войдут детская театральная студия и большой детский симфонический оркестр, набор в который уже завершен.

Проект реализуется при поддержке администрации городского округа Чехов, детской школы искусств Чехова, Всероссийской партии «Единая Россия» и других.

22 декабря в музее-заповеднике «Мелихово» состоится торжественная передача спонсором проекта, компанией Schattdecor, оборудования, необходимого для монтажа сценического пространства в детском музыкальном театре. Там появится профессиональная световая и звуковая аппаратура, оркестровые пульты и цифровое фортепиано. Зрительный зал будет рассчитан на 50 мест. В этот же день пройдет и презентация большого детского симфонического оркестра.