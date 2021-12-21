РИАМО - 21 дек. В 2021 году день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря. Обычно день зимнего солнцестояния приходится на 21 или 22 декабря.

День зимнего солнцестояния - это астрономическое событие, а вот в древности этот день считался одним из важных в годовом цикле наряду с днями летнего, весеннего и осеннего равноденствия.

День зимнего солнцестояния - момент, когда Солнце проходит для Северного полушария через самую южную точку эклиптики или в Южном полушарии — через самую северную.

В этот день высота Солнца над горизонтом находится на минимальном расстоянии. В эту дату в Северном полушарии самый короткий день, но самая длинная ночь. После зимнего солнцестояния начинает увеличиваться продолжительность светового дня, а вот ночь начинает становится меньше.

Зимнее солнцестояние произойдет во вторник в 18:59 по московскому времени. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса.

История даты

В 45 году до н. э. Юлий Цезарь в своем юлианском календаре установил для Европы 25 декабря как дату зимнего солнцестояния. Именно с тех пор произошел сдвиг между календарным годом (365,25 суток) и тропическим годом (365,2421897 суток) примерно на три дня за каждые четыре столетия, достигнув в XVI веке даты 12 декабря.

А в XVI веке папа Григорий XIII решил восстановить точное соответствие между сезонами и гражданским годом, но при этом он ссылался не на эпоху римского императора, а на Никейский собор 325 года, период становления основных христианских праздников. Таким образом, папа аннулировал 10-дневную ошибку, накопленную за период с IV по XVI века, но не учел 3 дня, набежавшие между I и IV веками нашей эры.

Благодаря этому новшеству зимнее солнцестояние пришлось как раз на 22 декабря. Теперь эта дата до сих пор колеблется на 1 сутки.

Верования

Славяне раньше верили, что в этот день рождается новое Солнце. Для того, чтобы темные силы не помешали Солнцу родиться, люди в этом ему всячески помогали.

Прежде всего, они разжигали огромный костер, ночью гадали и колядовали. Когда приходило утро, они садились за накрытые столы и праздновали рождение Солнца.

Также по этому дню могли говорить о будущем урожае. Так, если на деревьях есть иней, значит, будет богатый урожай. Считалось, чем веселее пройдет праздник, тем ярче бог нового Солнца осветит жизни его почитателей.​