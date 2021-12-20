РИАМО - 20 дек. Популярная актриса Катерина Шпица, известная многим по фильмам «Ангел в сердце», «Катя», «Поддубный», «Метро», «Завтрак у папы», «Экипаж» и «Молодая гвардия», представит свою книгу «Жизнь в эпизодах» в Москве 21 декабря, сообщает пресс-служба «Читай-города».

«Жизнь в эпизодах» – книга для тех, кто хочет услышать правду о жизни любимой актрисы из первых уст. Шпица расскажет о своем профессиональном пути, личной жизни, судьбоносных встречах, мире кино и его «подводных камнях», а также даст ответы на часто задаваемые вопросы.

Вход на встречу свободный, но количество мест ограничено. Гостям мероприятия нужно использовать маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Встреча пройдет 21 декабря в 19:00 по адресу: станция метро «Киевская», пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город».

Возрастные ограничения: 18+.