РИАМО - 20 дек. В связи с понижением среднесуточной температуры и риском возникновения пожаров на строительных площадках Подмосковья, инспекторы регионального Главгосстройнадзора совместно с сотрудниками МЧС начали проверки застройщиков на соблюдение противопожарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Первые выездные мероприятия уже прошли в Шатуре, Красногорске, Солнечногорске и Раменском округе. Участникам напомнили об обязательном соблюдении правил противопожарной безопасности при использовании нагревательных приборов и раздали агитационные листовки.

«В осенне-зимний период Главгосстройнадзор уделяет особое внимание безопасности на строительных площадках. Благодаря взаимодействию с сотрудниками МЧС мы можем провести масштабную профилактическую работу и предупредить работников об ответственности, которую они несут за несоблюдение установленных норм», - сказал министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

В ближайшее время рейды и профилактические мероприятия Главгосстройнадзора пройдут во всех муниципалитетах Подмосковья.