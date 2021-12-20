РИАМО - 20 дек. Фонд развития промышленности выплатит более 2 млрд рублей двум компаниям на реализацию инвестиционных проектов в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Так, компания «Пилкингтон Гласс» получит в ФРП заем в 2 млрд рублей на реализацию проекта по производству флоат-стекла, использующегося в строительстве для остекления фасадов. Общий бюджет проекта составит 9 млрд рублей.

«Ногинский комбинат строительных смесей» получит в фонде 144 млн рублей для увеличения производственных мощностей по выпуску сухих строительных смесей. Общий объем вложений компании в проект превысит 250 млн рублей. Реализация двух проектов позволит создать в Подмосковье более 230 рабочих мест», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестпроект «Пилкингтон Гласс» предполагает создание новой производственной линии по выпуску флоат-стекла.

Ногинский комбинат строительных смесей после получения займа по флагманской программе ФРП «Проекты развития» повысит производительность предприятия в 1,7 раза – до 300 тысяч тонн готовой продукции в год.