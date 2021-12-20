РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей с 20 декабря 2021 года по 23 января 2022 года в Люберцах проходит рейд «Зимние каникулы», сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Водителей просят быть осторожным при движении через остановки общественного транспорта, места проведения массовых детских новогодних мероприятий и около пешеходных переходов.

Также необходимо помнить о правилах перевозки малолетних пассажиров. За нарушение водителям предусмотрено административное наказание по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.