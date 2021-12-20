РИАМО - 20 дек. Минздрав России включил вакцинацию от Covid-19 в национальный календарь прививок, сообщает Федеральное агентство новостей.

В первую очередь прививать будут граждан старше 60 лет, медработников и людей, страдающих хроническим заболеваниями.

Что касается вакцинации подростков, то эту категорию будут прививать добровольно. С согласия родителей до 15 лет, а после этого возраста — с согласия самого подростка.

В нацкалендарь профилактических прививок России входят вакцины против 12 инфекций. Это корь, краснуха, паротит, коклюш, грипп, туберкулез и так далее.

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