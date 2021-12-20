РИАМО - 20 дек. Специалисты подмосковной Госавтоинспекции проведут лекции и занятия с воспитанниками детских садов и школ региона о безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Ребят ждут тематические беседы, правовые ликбезы и кинолектории. На родительских собраниях и педсоветах сотрудники ведомства расскажут о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на зимних каникулах.

Как отметила начальник отдела пропаганды БДД Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Мария Соленова, дети особенно подвержены риску стать участниками ДТП в этот период.

Родителям напомнили, что с ребенком следует проговаривать «дорожные ловушки», а также важно напоминать детям, что играть на проезжей части опасно.

В течение зимних школьных каникул автоинспекторы организуют акцию «Безопасная зима» в местах массового пребывания людей.