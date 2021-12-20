РИАМО - 20 дек. В Центральном доме архитектора свыше 200 представителей профессионального сообщества приняли участие в обсуждении требований к проектной документации и типологии жилой застройки, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Участники V форума проектировщиков Московской области рассмотрели ход реализации программы комплексного развития территорий в Подмосковье. Также эксперты уделили внимание архитектурно-градостроительному облику и тенденциям промышленного строительства в новом формате комфортной среды для бизнеса Light Industrial.
Как рассказала заместитель министра жилищной политики Московской области Ольга Иванникова, необходимость в программе комплексного развития территорий обусловлена определенным количеством ветхих домов в регионе. 10% жилого фонда Подмосковья относится к ветхому и аварийному жилью.
При решении этой проблемы важно не только сносить ветхие дома, но и учитывать местоположение, площадь и границу территории, на которой планируется провести комплексное развитие. Также необходимо учитывать сведения о предельных параметрах планируемого развития. Помочь все учесть призван мастер-план.
Одной из тем обсуждения стали кластеры жилой застройки. Их принцип состоит в создании нового формата малоэтажной жилой застройки, которая будет занимать территории площадями не менее 100 га и обладать всей необходимой дорожной, инженерной и социальной инфраструктурами.
На круглом столе по специфике проектирования промышленных объектов руководитель архитектурного бюро «ПТАМ Виссарионова» Юрий Виссарионов, представил свой проект логистического комплекса.
Его планируют построить в Ленинском городском округе, объект станет примером развития промышленных кампусов по принципу Light Industrial, когда площадка объединяет в себе не только рабочие места, но и гостиницы, магазины, кафе, зоны отдыха и другую инфраструктуру.
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