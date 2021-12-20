РИАМО - 20 дек. В Центральном доме архитектора свыше 200 представителей профессионального сообщества приняли участие в обсуждении требований к проектной документации и типологии жилой застройки, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Участники V форума проектировщиков Московской области рассмотрели ход реализации программы комплексного развития территорий в Подмосковье. Также эксперты уделили внимание архитектурно-градостроительному облику и тенденциям промышленного строительства в новом формате комфортной среды для бизнеса Light Industrial.

«Архитектор должен учиться всю жизнь. Проведение Мособлархитектурой таких форумов помогает поддерживать профессиональный уровень специалистов и быть в курсе современных тенденций в градостроительной сфере, что безусловно влияет на повышение качества проектных работ в регионе», – заявил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Как рассказала заместитель министра жилищной политики Московской области Ольга Иванникова, необходимость в программе комплексного развития территорий обусловлена определенным количеством ветхих домов в регионе. 10% жилого фонда Подмосковья относится к ветхому и аварийному жилью.

При решении этой проблемы важно не только сносить ветхие дома, но и учитывать местоположение, площадь и границу территории, на которой планируется провести комплексное развитие. Также необходимо учитывать сведения о предельных параметрах планируемого развития. Помочь все учесть призван мастер-план.

«Мы не просто говорим: «Ваш ветхий дом снесут». Мы должны ответить жителям на ключевые вопросы: в какие школу и детский сад пойдут дети, где будут располагаться поликлиника, паркинги, объекты социального обслуживания, и, наконец, какие именно дома будут построены», – отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Одной из тем обсуждения стали кластеры жилой застройки. Их принцип состоит в создании нового формата малоэтажной жилой застройки, которая будет занимать территории площадями не менее 100 га и обладать всей необходимой дорожной, инженерной и социальной инфраструктурами.

На круглом столе по специфике проектирования промышленных объектов руководитель архитектурного бюро «ПТАМ Виссарионова» Юрий Виссарионов, представил свой проект логистического комплекса.

Его планируют построить в Ленинском городском округе, объект станет примером развития промышленных кампусов по принципу Light Industrial, когда площадка объединяет в себе не только рабочие места, но и гостиницы, магазины, кафе, зоны отдыха и другую инфраструктуру.