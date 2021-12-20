РИАМО - 20 дек. Сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого 49-летнего мужчину, которого подозревают в причинении ножевых ранений своему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Во время патрулирования росгвардейцы получили информацию, что в многоквартирном доме на улице Кагана в Воскресенске ранен мужчина. Они прибыли на место ЧП. Оказалось, что мужчина получил травмы бедра и груди. Он был госпитализирован, а нападающий скрылся.

Спустя время удалось задержать подозреваемого. Его обнаружили в другой части города.

Оказалось, что ранение он нанес своему знакомому во время конфликта. Подозреваемый был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Жизни госпитализированного мужчины ничего не угрожает.