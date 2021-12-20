РИАМО - 20 дек. В декабре 2021 года в дополнение к ежемесячным платежным документам платежного агента ООО «МосОблЕИРЦ» часть жителей Подмосковья, имеющих задолженность за капремонт свыше 12 месяцев, получит долговые квитанции от уполномоченных организаций по взысканию Фонда капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

В долговом документе указываются информация об уполномоченной организации, сумме задолженности, рекомендуемых сроках оплаты и контактные данные для связи и актуализации.

Помимо долговой квитанции в двадцатых числах декабря жителям будут доставлены ежемесячные платежные документы от ООО «МосОблЕИРЦ» и долговые документы тем, кто имеет задолженность за капремонт менее 12 месяцев.

«Рекомендуем всем жителям Подмосковья при необходимости уточнить полную сумму задолженности на сайте Фонда капитального ремонта Московской области - https://fkr-mosreg.ru/ в «Личном кабинете» и полностью оплатить поступившие начисления», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Если собственник полностью оплачивает долговой документ и квитанцию от «МосОблЕИРЦ», переплата будет учтена как авансовый платеж за следующий расчетный период.

Уточнить информацию об уполномоченных организациях по взысканию можно на главной странице сайта Фонда по ссылке https://fkr-mosreg.ru/ в сплывающем окне «Долги».