РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 дек. Во вторник в молодежном центре «Импульс» Мытищ пройдет финал лиги КВН, сообщается в Instagram-аккаунте МЦ «Импульс».

В 18:30 в МЦ «Импульс» за звание чемпиона 6 сезона сразятся команды: «Это они», «Синдикат Майами», «Блюр», «Евгений Александрович», «Девочка моя», «Отличная сборная», «Как обычно», «Сильвуплеха».

Организаторы гарантируют море смеха и актуального юмора. Мероприятие пройдет по адресу: Мытищи, ул. Силикатная, 12, МЦ «Импульс». Вход свободный.