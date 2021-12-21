РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. Начальник городского территориального отдела администрации подмосковного Красногорска во вторник отчитается перед жителями о проделанной за год работе, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Отчеты о проделанной работе за 2021 год будут проведены в каждом территориальном отделе. Следующая встреча запланирована на вторник по теротделу «Красногорск». Место и время проведения: ДК «Подмосковье» в 18:00.

«Чтобы выстроить приоритетные планы на следующий год, важно понимать реальные потребности людей, живущих в каждом микрорайоне и каждом дворе. Более того, среди жителей много профессионалов, которые не только обозначают проблему, но и вносят рациональные предложения - они фиксируются и будут прорабатываться профильными специалистами», - сказал Волков.