РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник ответит на вопросы жителей на онлайн-встрече, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Обсудим вопросы, связанные с зимним содержанием территорий, работой коммунальных и дорожных служб в праздничные дни, реализацией программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», - сказал Ружицкий.

Отправить вопросы можно по адресу электронной почты: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85.

«Трансляцию можно будет посмотреть в моем аккаунте в Instagram и на странице «ВКонтакте» 21 декабря в 18:00», - добавил Ружицкий.