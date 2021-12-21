РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В ряде частных домов Подольска во вторник временно отключат свет из-за ремонтных работ на подстанции, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске на вторник запланированы ремонтные работы на одной из подстанций. В связи с этим временно будет отсутствовать электроэнергия в ряде домов.

Так, с 13:00 до 16:00 будет отключено электричество в частном секторе микрорайона Заречный.