РИАМО - 20 дек. На пилотном участке веломаршрута ВЕЛО1 в Дмитровском округе проложили 20-километровую трассу для беговых лыж, она стартует от ФОК «Яхрома», проходит вдоль западного берега канала им. Москвы и заканчивается возле причала «Ударная», сообщает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Со временем на маршруте появятся пункты проката спортивного инвентаря, а сейчас идет сооружение двух комфорт-станций, в которых разместятся прокат и кафе. Также на маршруте будут установлены туалеты.

Покататься на лыжах по подготовленной просторной трассе вдоль западного берега канала им. Москвы уже можно — ратрак начал работать с 13 декабря. Он готовит маршрут каждый день при соответствующих для этого погодных условиях. При наличии достаточного уровня снежного покрова будет нарезаться лыжня для классического хода.

Новая лыжная трасса ровная, не включает в себя сложные подъемы и спуски, что делает ее пригодной как для профессиональных спортсменов, так и для любителей.

«Приглашаю любителей лыжного спорта оценить активный отдых в Дмитровском округе. На пилотном участке веломаршрута ВЕЛО1 вас ждет 20-километровая трасса вдоль канала имени Москвы, морозные пейзажи и только отличное настроение», - прокомментировал открытие трассы глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

ВЕЛО1 - первый подобный веломаршрут в России, он свяжет Москву и Санкт-Петербург: путь пройдет вблизи 300 населенных пунктов и 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей. Протяженность маршрута - 1 059 км, около 140 км пройдут по Подмосковью.

12 сентября состоялось открытие пилотного участка ВЕЛО1, который расположился на западном берегу канала им. Москвы и имеет протяженность 22 км от Яхромы до причала «Ударная» у деревни Орево Дмитровского округа.