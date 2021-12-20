РИАМО - 20 дек. Следственный департамент МВД РФ закончил предварительное расследование уголовных дел в отношении участников преступной группы наркоторговцев, работавшей на территории Москвы, Подмосковья, а также Ивановской и Ярославской областей. Преступники занимались продажей крупных партий кокаина, гашиша и метадона, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В ходе расследования удалось установить, что преступная организация была создана не позднее 2018 года и проработала до июля 2020 года. В состав группы вошли пятеро жителей Москвы и Ивановской области.

Наркоторговцы сбывали запрещенные вещества как своим знакомым, так и через интернет-магазины. Для наркоторговли фигуранты арендовали помещения, которые использовали для незаконного хранения наркотиков и их фасовки для дальнейшего сбыта.

Фигуранты общались между собой с помощью интернет-мессенджеров с функциями шифрования сообщений и звонков.

В июне 2020 года деятельность преступной группы удалось пресечь. Четверо активных участников криминальной схемы были задержаны.

«В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Установлены и допрошены более 70 свидетелей, осуществлен ряд обысков, в результате которых изъяты наркотические средства в крупных размерах, оборудование для их фасовки, средства связи и банковские карты», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что помимо прочего правоохранители нашли у наркоторговцев несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и боевую гранату.

В рамках расследования было проведено свыше 50 судебных экспертиз, которые позволили следователям найти доказательства к причастности всех фигурантов к вменяемым им преступлениям.

Троим участникам организованной группы, в зависимости от роли каждого из них, предъявлены обвинения в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных статьями 228.1, 222, 222.1 УК РФ.

Уголовное дело преступной группы, включающее в себя 50 томов, направлено в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением. В настоящее время устанавливаются личности всех соучастников и другие эпизоды противоправной деятельности.