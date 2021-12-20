РИАМО - 20 дек. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что штамм Covid-19 «омикрон» распространяется гораздо быстрее других штаммов, сообщает РИА Новости.

Впервые штамм «омикрон» выявили в ЮАР 11 ноября. Вирусологи заявили, что данная вариация более заразна, чем предыдущие. В настоящий момент штамм «омикрон» активно распространяется по всему миру.

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», — сказал Гебрейесус.

Он добавил, что в этом году из-за коронавируса во всем мире скончались 3,3 млн человек. Это больше, чем число умерших от малярии, туберкулеза и ВИЧ в сумме за год.

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