РИАМО - 20 дек. В Германии двух сотрудников российского дипломатического посольства объявили персонами нон грата. РФ в качестве ответных мер сделала такое же заявление в отношении двух немецких послов, сообщает «Вечерняя Москва».

Решение об объявлении российских послов персонами нон грата было обусловлено обвинительным приговором в отношении гражданина РФ Вадима Соколова. Россиянина обвинили в совершении убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили – одного из лидеров террористических группировок на Северном Кавказе.

Высший суд Берлина 15 декабря приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению. Суд отметил особую тяжесть при совершении правонарушения. В то же время суд обратил внимание на причастность Зелимханова к гибели людей от действий боевиков.

При задержании у Соколова обнаружили пистолет «Глок» и паспорт РФ. Как считает прокуратура, убийство было заказным.