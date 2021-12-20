РИАМО - 20 дек. Департамент образования и науки столицы разрешил московским школьниках не посещать занятия, если температура воздуха в городе опустится ниже минус 25 градусов, сообщает РИА Новости.

По действующим правилам, воспитанники детского сада и школьники начальных классов могут не ходить в образовательные учреждения, если стоят морозы ниже минус 25 градусов.

Ранее синоптик сообщил, что в ночь на вторник в Московском регионе температура воздуха опустится до минус 21 градуса. Еще холоднее будет в среду - в этот день в Москве подморозит до минус 23-25 градусов, а по Московской области возможно похолодание до минус 28 градусов.

В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов.