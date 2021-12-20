РИАМО - 20 дек. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский выделил базовые блоки деятельности министерства, среди которых особенно отметил реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, которая идет уже 2 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Реформа ТКО

«Закрытие полигонов в Московской области позволило перейти на стандарт 20/30/50, когда 20% вторичного сырья пускается на переработку, 30% — это производство компоста, который в дальнейшем применяется как технический грунт, и 50% — это хвосты, которые идут на временное захоронение в специально оборудованных чашах. На сегодняшний день мы имеем 10 современных КПО, буквально через неделю ждем открытие 11-го», - сказал Велиховский.

Раздельный сбор отходов на территории Московской области реализован по двухконтейнерной системе, принцип которой заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования – «сухие», и прочие отходы – «смешанные».

Таким образом, не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, а вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное.

С начала реформы по обращению с ТКО и по настоящее время на территории региона организовано свыше 62 тыс. мест накоплений, в том числе 29 тыс. мест юридических лиц и 33 тыс. мест муниципальных, из которых 25 тыс. контейнерных площадок (76%) приведены к региональному стандарту раздельного сбора отходов.

Переработка

Сейчас в регионе 80% собранных покрышек уходит на переработку, из нее производят резиновую крошку, которая впоследствии используется, например, в дорожном строительстве и для покрытия детских площадок.

«Пластиковый пакет является основным загрязнителем экологии, но технологии не стоят на месте, буквально несколько месяцев назад я был в Сергиевом Посаде, где из переработанного пластикового пакета производят уличную мебель, садовые скамейки, урны и песочницы. Уже сформировано 4 предприятия, которые перерабатывают пакеты в уличную мебель, которую мы используем в рамках программы «Благоустройство территорий и общественных пространств», - сказал Велиховский.

Проект «Мегабак» работает в регионе не один год, но прорыв произошел в этом году. Проект заработал на полную мощность. Сейчас в регионе 54 площадки «Мегабака» установлены в 51 городском округе.

«Мы достаточно долго готовили программу «ЭКОпункт», выбирали техническое оснащение, чтобы аппарат выполнял забор пластиковой бутылки и металлической банки, и при этом был доступен для населения и экологически чист. В сентябре этого года 50 школ были оборудованы такими «ЭКОпунктами». Сейчас мы увеличили эту программу. Еще более 100 дополнительных «ЭКОпунктов» будет установлено в школах», - сказал Антон Велиховский.