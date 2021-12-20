РИАМО - 20 дек. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский выделил базовые блоки деятельности министерства, среди которых особенно отметил реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, которая идет уже 2 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Реформа ТКО
Раздельный сбор отходов на территории Московской области реализован по двухконтейнерной системе, принцип которой заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования – «сухие», и прочие отходы – «смешанные».
Таким образом, не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, а вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное.
С начала реформы по обращению с ТКО и по настоящее время на территории региона организовано свыше 62 тыс. мест накоплений, в том числе 29 тыс. мест юридических лиц и 33 тыс. мест муниципальных, из которых 25 тыс. контейнерных площадок (76%) приведены к региональному стандарту раздельного сбора отходов.
Переработка
Сейчас в регионе 80% собранных покрышек уходит на переработку, из нее производят резиновую крошку, которая впоследствии используется, например, в дорожном строительстве и для покрытия детских площадок.
Проект «Мегабак» работает в регионе не один год, но прорыв произошел в этом году. Проект заработал на полную мощность. Сейчас в регионе 54 площадки «Мегабака» установлены в 51 городском округе.
«Мы достаточно долго готовили программу «ЭКОпункт», выбирали техническое оснащение, чтобы аппарат выполнял забор пластиковой бутылки и металлической банки, и при этом был доступен для населения и экологически чист. В сентябре этого года 50 школ были оборудованы такими «ЭКОпунктами». Сейчас мы увеличили эту программу. Еще более 100 дополнительных «ЭКОпунктов» будет установлено в школах», - сказал Антон Велиховский.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии