РИАМО - 20 дек. Российская сборная, куда вошли бобслеисты из Подмосковья, завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка Мира в соревнованиях четверок, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Россияне уступили лишь семь десятых секунды квартету из Канады.

В составе национальной сборной выступают спортсмены Московского областного центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта — Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев.

Состязания прошли 19 декабря в немецком городе Альтенберг.