РИАМО - 20 дек. За неделю в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) поступило 11,2 тыс. заявок жителей. Более 7,8 тыс. заявок за это время успели выполнить. При этом в 21 округе снизилось число заявок по уборке подъездов, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Топ-5 муниципалитетов с наибольшими темпами снижения общего количества заявок составили городские округа Дзержинский (-70%), Талдомский (-52%), Молодежный (-50%), Краснознаменск (-36%), Власиха (-30%). Из Восхода вновь не поступило ни одной жалобы.

Тематический топ жилищно-коммунальных проблем традиционно возглавила уборка подъездов (1223 заявки). Но число обращений по этой теме за неделю сократилось в 21 муниципалитете. Наивысшие темпы снижения продемонстрировали Раменский городской округ (-53%), Шаховская (-50%), Домодедово (-47%). Из городских округов Бронницы, Власиха и Талдомский за неделю не поступило ни одного сигнала о грязных подъездах.

На втором месте – категория «Ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению (холодно/жарко в квартире)» (887 заявок). За неделю жалоб по этому поводу стало меньше в 8 муниципальных образованиях. В лидерах оказались городские округа Дзержинский (-71%), Талдомский (-25%), Одинцовский (-24%). Ни одной заявки по данной категории не направили на минувшей неделе жители Дубны и Зарайска.

На третьем месте оказалась категория «Неисправности дверей в местах общего пользования (в т. ч. отсутствие пружин, доводчиков)». Снижение количества заявок (всего их поступило 498) произошло в 17 городских округах. В тройке лучших – Шатура (-80%), Фрязино (-75%), Краснознаменск (-67%). А из Клина и Луховиц обращений не было совсем.

«Все категории из проблемного топа находятся на усиленном контроле Госжилинспекции. Сообщения жителей мы ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления. В осенне-зимний период это же относится к сигналам о неисправном освещении мест общего пользования», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.