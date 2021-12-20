РИАМО - 20 дек. В оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» в поселке Развилка Ленинского городского округа состоялись соревнования по плаванию на Кубок Евгения Рылова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Они проводятся в муниципалитете уже второй раз и собирают все больше участников. В этом году в состязаниях приняли участие около 80 юных спортсменов в возрасте от 10 до 14 лет. Соревнования проходили в три этапа по трем возрастным категориям: 2010-2009, 2008-2007, 2006 - 2005 годов рождения.

«Награды, полученные сегодня юными пловцами из рук олимпийского чемпиона и его наставника Андрея Шишина, возможно, станут для них первой ступенькой к олимпийскому пьедесталу», - отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

В муниципальном центре «Дельфин» плаванием занимаются свыше 5 тыс. мальчиков и девочек.