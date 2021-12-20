РИАМО - 20 дек. У читателей РИАМО есть возможность выиграть билеты на игровое онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза».

Для того чтобы победить, нужно выложить скриншот сторис об этом конкурсе на странице РИАМО в Instagram и отметить @riamo.ru и @7_radugа.

Победителей объявят 24 декабря.

Шоу можно будет посмотреть с 25 декабря по 9 января. В интерактивной сказке сыграют Нонна Гришаева, Сергей Баталов, Леонид Лейкин.

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