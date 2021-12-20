РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. Сотрудники ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают жителям о правилах безопасности на автодорогах в связи с ухудшением погодных условий, сообщил представитель ведомства Евгений Черепанов.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть осторожными при совершении маневров на дороге. Также необходимо быть внимательными при появлении пешеходов на проезжей части. Из-за обильного выпадения осадков обзор у пешеходов может быть ограничен.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.