РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 дек. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с Днем ФСБ.

«Сегодня (20 декабря - ред.) в нашей стране профессиональный праздник отмечают сотрудники специальных служб, отвечающих за безопасность нашего общества и государства», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он пояснил, что дата установлена на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее именно 20 декабря неофициально именовался Днем чекиста.

«Многое из деятельности российских спецслужб остается «за кадром». Проведение спецопераций является особой миссией этих служб, которая не всегда предается огласке», - добавил Волков.

По его словам, результат этой многогранной и кропотливой работы – это всеобщая безопасность страны.

«Уважаемые ветераны органов безопасности, сотрудники второго отделения шестого окружного отдела управления ФСБ по городу Москва и Московской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю успехов в обеспечении государственной безопасности нашей Родины», - отметил Волков.

Он пожелал всем причастным к празднику здоровья, счастья и благополучия.