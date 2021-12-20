РИАМО - 20 дек. Две новые остановки появились у экспрессов Центральной пригородной пассажирской кампании. На Киевском направлении МЖД это Аминьевская, а на Ярославском направлении МЖД - Лосиноостровская, сообщается на сайте ЦППК.

Первая остановка создана для экспрессов, следующих по маршруту Киевский вокзал — Малоярославец — Киевский вокзал. Вторая - от Ярославского вокзала до станции Фрязино и в обратном направлении.

Также была скорректирована нумерация и время следования экспрессов с местами, которые идут по маршруту Савеловский вокзал — Дубна — Савеловский вокзал. Поезд 7041 изменил номер на 7043, а поезд 7043 изменил номер на 7045.

Актуальное расписание экспрессов доступно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение можно скачать в AppStore и Google Play.