РИАМО - 20 дек. Чтобы повысить контроль за выполнением земляных работ, в ноябре 2020 года в приложении «Проверки Подмосковья» был запущен подраздел «Земельные работы». С тех пор с его помощью инспекторами Госадмтехнадзора региона проверили завершение 6069 заданий, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Всего с начала работы подраздела в Московской области зафиксировали 7689 действующих ордеров на проведение земляных работ, 337 из них находятся сейчас в работе администраций муниципалитетов. Полностью задания выполнены в городских округах Жуковский, Ивантеевка, Красноармейск, Лосино-Петровский, Озеры, Протвино, Фрязино, Власиха, Ленинский, Можайский, Одинцовский и Коломна.

«Подраздел «Земляные работы» призван оценить качество проведенных земляных работ и последующего благоустройства территории. Теперь весь процесс можно контролировать», - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

С помощью мобильного приложения участок проведения земляных работ фотографируют до начала и после проведения работ с геолокацией. Затем инспекторы оценивают выполнение действий.