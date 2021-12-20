РИАМО - 20 дек. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 расширил аудиторию клиентов, которые могут принять участие в акции и обменять минуты на кофе в сети «Шоколадница». Теперь превратить голосовой трафик в напиток могут пользователи тарифа «Мой онлайн», сообщает пресс-служба оператора.

Tele2 поддерживает свободу клиентов распоряжаться пакетами услуг. У них есть возможность пользоваться ими вечно, дарить другим абонентам, продавать на площадке «Маркет Tele2». Клиенты компании могут также воспользоваться минутами для выгодных покупок: обменять их на интересный фильм, скидку при покупке смартфона или кофе.

Совместная акция Tele2 и «Шоколадницы» стартовала в Москве и области в ноябре, а с 13 декабря 2021 года компания расширяет список тарифных планов, пользователи которых могут получить кофе за минуты. Возможность обменять минуты на ароматный напиток навынос теперь появилась и у абонентов тарифной линейки «Мой онлайн». Ранее это было доступно пользователям линеек тарифов «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Премиум» и тарифа «Игровой».

Согласно последним исследованиям, с наступлением холодов россияне отмечают снижение работоспособности при минусовых температурах, быструю утомляемость и сонливость. Респонденты ответили, что для улучшения самочувствия начинают принимать витамины (35%) и чаще пить кофе (33%). Поэтому в Tele2 уверены, что с приходом зимы популярность акции будет только расти. То, что кофе помогает москвичам взбодриться и делает день более продуктивным, подтверждают и первые итоги акции.

Чаще всего клиенты оператора меняют минуты на кофе в течение рабочего дня. По данным сети «Шоколадница», самые популярные напитки – латте, капучино и американо.

Для обмена минут на кофе абонентам достаточно зайти в личный кабинет на сайте или в приложение «Мой Tele2», перейти в раздел «Управление минутами», получить промокод и показать его в кофейне. Услуга доступна более чем в 150 кофейнях сети «Шоколадница». «Стоимость» одного кофе с собой равна 250 минутам. С подробной информацией об акции можно ознакомиться по ссылке.