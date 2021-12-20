РИАМО - 20 дек. Московская область вошла в пятерку лидеров среди участников финала X Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards – 2021». В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская, Ульяновская и Ленинградская области, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

В общий рейтинг были включены 37 регионов. При подсчете баллов учитывалось количество проектов, получивших Гран-при или призовые места в своих номинациях в 2021 году.

Итоги национальной премии подводились в Ульяновске с 1 по 3 декабря. За победу боролись лучшие проекты, прошедшие конкурсный отбор внутри регионов.

Восемь подмосковных проектов удостоились победы. Фестиваль «Мастерская Рождества» взял Гран-при, лидерами стали еще 2 проекта, четыре – получили «серебро», один занял третье место.

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