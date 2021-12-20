РИАМО - 20 дек. Завершены работы по текущему ремонту в акушерском отделении Озерской центральной районной больницы. Кровля медучреждения восстановлена, а в коридорах отделения выполнили отделку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«В рамках масштабной программы по текущим ремонтам в Озерской больнице отремонтировали 5 фельдшерско-акушерских пунктов, также завершились работы в нескольких отделениях стационара», - рассказала зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что создание комфортных условий для пациентов и медработников – важная задача для региона.

В Озерах также завершается ремонт стационарного корпуса больницы, а также Редькинской амбулатории.

На территории региона по программе текущего ремонта обновили уже свыше 80 медучреждений.