РИАМО - 20 дек. X5 Group и фонд продовольствия «Русь» провели в столице марафон «Корзина доброты», в рамках которого происходил сбор продовольственной помощи для одиноких пожилых людей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция прошла 18 декабря более чем в 1 тыс. магазинов «Пятерочка» внутри МКАД, каждый посетитель магазина мог оставить в закассовой зоне продукты, из которых собрали «Корзины доброты» для нуждающихся. В рамках московского марафона волонтерами было сформировано свыше 5 тыс. продуктовых наборов общим весом в 40 т.

До конца недели собранные продовольственные наборы передадут нуждающимся в 11 субъектах РФ: Ивановской, Вологодской, Рязанской, Владимирской, Липецкой, Костромской, Воронежской, Тульской, Тверской, Калужской областях и Подмосковье. Помощь получат около 19 тыс. человек, из них свыше 11 тыс. – дети. В акции участвовали 1,4 тыс. волонтеров фонда продовольствия «Русь» и 300 добровольцев, которые работают в торговых сетях X5 Group.

пресс-служба X5 Group

Компания взяла все организационные расходы для проведения общегородского марафона, куда вошло обеспечение логистики, инфраструктуры и так далее. X5 Group также добавила 30% наборов к «Корзинам доброты», которые собрали в магазинах, чтобы все семьи получили равнозначные продуктовые наборы, отвечающие критериям здорового питания.

Социальный проект «Корзина доброты» был запущен в 2015 году Х5 и фондом продовольствия «Русь». Х5 первой среди российских ретейлеров создала и развивает инфраструктуру для продовольственной помощи по методу food drive. Она обеспечивает покупателям возможность приобрести и прямо в магазине передать добровольцам продукты для тех людей, которым нужна продовольственная помощь.

В 2018 году в качестве основы «Корзины доброты» выбрали механику общегородских продовольственных марафонов. В 2021 году прошло 7 крупных марафонов (общегородской марафон в Челябинске, общерегиональный в Ростовской области, общегородские в Пскове, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, онлайн-марафоны в Кургане, Екатеринбурге, Уфе). В ходе акций собрали свыше 89 т продуктов. Их передали более чем 40 тыс. нуждающихся.