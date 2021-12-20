РИАМО - 20 дек. На прошлой неделе на кадастровый учет в Подмосковье поставили три жилых дома и 21 таунхаус. Благодаря этому оформить регистрацию по месту жительства смогла 531 семья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Также жители получили возможность записать детей в школы и детские сады, прикрепиться к поликлинике и осуществить ряд иных юридических процедур.

Больше всего домов поставили на кадастровый учет в Раменском городском округе – здесь кадастр получили 12 таунхаусов в ЖК «Десятка» на улице Семейной.

Один жилой дом с 416 квартирами и шесть таунхаусов в Ленинском городском округе также получили кадастр. Кроме того, на учет поставили три таунхауса в городском округе Домодедово, жилой дом в городском округе Истра и дом в городском округе Мытищи.