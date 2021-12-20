РИАМО - 20 дек. Трое спортсменов из Подмосковья завоевали медали на Кубке Мира и Кубке России по лыжному фристайлу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная спортсменка Анастасия Смирнова, выступающая за сборную России, взяла серебряную награду третьего этапа Кубка Мира по фристайлу в дисциплине «парный могул». Она опередила спортсменку из США и уступила лишь австралийской лыжнице.

На другом значимом турнире по фристайлу — Кубке России — областные спортсмены также завоевали медали.

В дисциплине «ски-кросс» Артем Бажин занял второе место на первом этапе Кубка России, а на втором этапе выиграл бронзовую награду. Дмитрий Гайдук взял серебряную медаль второго этапа Кубка страны.

Все спортсмены тренируются в Московском областном «Центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта».

Третий этап Кубка Мира по фристайлу проходил 17-18 декабря на французском горнолыжном курорте Альп-д’Юэз.

Первый и второй этапы Кубка России по фристайлу проходят с 16 по 21 декабря на горнолыжном курорте «Горная Саланга» в Кемеровской области.