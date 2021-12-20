РИАМО - 20 дек. Неизвестные украли регулятор стрелочного перевода на Горьковском направлении Московской железной дороги, вызвав задержку 20 электричек, сообщает ТАСС.

Регулятор стрелочного перевода похитили на железнодорожной станции Дрезна Горьковского направления МЖД.

«В связи с этим 10 электричек в область, а также 10 в сторону Москвы опаздывают по времени до 40 минут», — добавил источник агентства в экстренных службах.

Сейчас регулировка движения на участке ведется вручную. Специалисты уже монтируют новый стрелочный перевод, пассажиров предупредили о затруднении в движении железнодорожных составов.